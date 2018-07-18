وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: "في تمام الساعة 10:15 رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات المتمردة يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الدولي رقم 2216 والقرار رقم 2231.

وشدد على أن هذا الهجوم بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.