ويستعد العراق بترجمة هذا التحرك بزيارة يقوم بها وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مدينة جدة السعودية، الأربعاء، لبحث عدد من القضايا والملفات، على رأسها ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة".

وأضاف أن "العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تتحقق نتائج إيجابية من زيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية.

وسيبحث الوفد العراقي إلى السعودية، الذي يضم وزراء النفط والكهرباء والنقل، قضايا عدة تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين. وتأتي الزيارة بناء على تكليف من رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

وقطعت إيران في الآونة الأخيرة الكهرباء عن المناطق الجنوبية في العراق في محاولة للاصطياد في الماء العكر، من خلال تأجيج الشارع بعد أن حققت أحزاب عراقية موالية لإيران نتائج مخيبة في الانتخابات الأخيرة.

وتشهد مدن جنوبي العراق منذ 10 أيام احتجاجات واسعة، بدأت في البصرة وامتدت إلى مدن أخرى، بسبب سوء الخدمات، وقد ساهمت إيران في صب الزيت على النار بقطع الكهرباء عن الجنوب العراقي.

وبينما كانت طهران تسعى من وراء هذه الخطوة إلى إضعاف حكومة العبادي، فقد دفعتها للبحث عن بدائل جديدة لإنتاج الكهرباء أو التزود بها من الجيران الخليجيين، فضلا عن إقامة مشاريع تنموية عبر إطلاق التخصيصات المالية المطلوبة لذلك.