وقررت قاضية التحقيق في بيروت، ريتا غنطوس، منع القذافي الابن من السفر لمدة سنة، وأرسلت مذكرة بهذا الخصوص للمديرية العامة للأمن العام اللبناني لتنفيذ القرار، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، الاثنين.

وقالت الوكالة إن القاضية اتخذت هذا القرار في 12 يوليو الجاري، وذلك استكمالا للتحقيقات في الدعوى المقدمة من حسين حبيش ضد هانيبال وآخرين.

وتتهم الدعوى التي أقامها حبيش، هانيبال، بتأليف عصابة إرهابية مع آخرين، والخطف، ومحاولة القتل، والتدخل في هذه الجرائم.

وكان حبيش قد تعرض للخطف في ليبيا على يد "عصابات تابعة للمدعى عليه القذافي"، إثر توقيف الأخير في لبنان.

وطلب الخاطفون حينها من الحكومة اللبنانية مبادلة هانيبال القذافي بحبيش، لكن الأخير تمكّن من الفرار من خاطفيه والعودة إلى لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن القذافي محتجز في لبنان بموجب مذكرة توقيف، وينفذ عقوبة الحبس مدة سنة ونصف السنة صادرة عن محكمة استئناف جنح بيروت بتهمة تحقير القضاء.