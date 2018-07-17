وقوات سوريا الديموقراطية ائتلاف يضم أكرادا وعربا، وتحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة.

وباشر مجلس سوريا الديموقراطية الاثنين أعمال مؤتمر ينتهي الأربعاء في مدينة الطبقة في شمال سوريا بحضور نحو 240 شخصا، بينهم مسؤولون عن الأراضي الخاضعة لحكم ذاتي تحت سيطرة الاكراد، إضافة الى ممثلين عن معارضة "الداخل" التي يغض النظام السوري الطرف عن نشاطها.

وقال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديموقراطية، حكمت حبيب لفرانس برس "أحد أهداف هذا المؤتمر هو تشكيل منصة للتفاوض مع النظام السوري".

وأضاف أن هذه المنصة "ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، كما ستشمل الرقة وديرالزور ومنبج".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 تمكن الأكراد من السيطرة على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا أقروا فيها نظام حكم ذاتيا.

ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان مساحة الاراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية ب27 بالمئة من مساحة سوريا، ضمنها حقول نفطية مهمة، في حين تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 60% من مساحة البلاد مستندة إلى دعم قوي من روسيا وإيران.

ولا ينظر النظام السوري بعين الرضا لهذا النفوذ الواسع للأكراد في شمال سوريا، وفي أواخر ايار/مايو الماضي هدد الرئيس بشار الأسد باللجوء إلى القوة لفرض السيطرة على مناطق نفوذ الأكراد، من دون استبعاد التفاوض.

وقال الاسد في مقابلة صحافية في أواخر ايار/مايو الماضي في كلامه عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية "بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات من السوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم".

وإثر ذلك أعلن المجلس الديموقراطي السوري استعداده للدخول في "محادثات من دون شروط" مع النظام.