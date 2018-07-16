وبهذا يكون الجيش اليمني قد فتح جبهة جديدة في خامس مديرية بمحافظة صعدة، مع نجاحه في تحرير عدد من المواقع من قبضة ميليشيات الانقلابيين.

فقد تمكن الجيش من تحرير مواقع منها قرية الحصامة، وجبال كعب الجابر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

ويستمر الجيش في خوض معارك مع الحوثيين في مديريات الظاهر، وباقم، والبقع، وكتاف، ورازح في صعدة.