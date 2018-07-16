ونقلت السفارة الألمانية في السعودية عن وزارة الدفاع نفيها لما أوردته "الصحافة القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو في بروكسل".

وكانت وسائل إعلام قطرية قد زورت تصريحات لأورسولا، حين نسبت لها زورا قولها إن ألمانيا تتعاطف مع قطر في أزمتها الناجمة عن إصرارها على دعم الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، بسبب تقديم الدوحة الدعم للجماعات الإرهابية وتعاملها مع إيران على ضرب استقرار المنطقة.

ودأبت قطر، منذ هذه الخطوة التي جاءت لحماية الأمن القومي العربي، على محاولات يائسة للالتفاف على أزمتها، إن عبر استجداء الغرب أو رمي نفسها أكثر وأكثر بالحضن التركي-الإيراني.