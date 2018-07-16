وقال المركز، إنه حصل على مقاطع فيديو في جبهة الساحل الغربي من كاميرا تعود للمليشيات الإيرانية، يظهر مدى التعبئة الطائفية لدى مقاتلي المليشيا.



وفي المقطع ظهر أحد قادة التمرد وهو يخاطب الأطفال بطريقة طائفية، قائلا لهم "من يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلي اليوم في المخا".



وشهدت الجبهات في اليمن، وبالخصوص الساحل الغربي انهيارات متعددة لمليشيات الحوثي، أدت إلى محاولات يائسة لتجنيد الأطفال لتعويض خسائرها المتلاحقة.







