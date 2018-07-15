وأفاد بيان صادر عن غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بمحافظة حضرموت، أن سكان محافظتي المهرة وحضرموت شعروا بالهزة الارتدادية للزلزال.



وأضاف البيان أن منطقة خليج عدن تشهد هزات زلزالية طبيعية بين الحين والآخر.



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، أن زلزالا بقوة 6.2 درجات وقع قبالة سواحل اليمن، حسب ما نقلت "رويترز".

وأشارت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 213 كيلومترا شمال غربي جزيرة سقطرى، ولم ترد تقارير فورية عن أية أضرار أو إصابات، كما لم يكن هناك أي تحذير فوري من تسونامي.