واستهدفت غارات التحالف العربي موقع الجبانة العسكري، وأهدافا أخرى للميليشيات بمدينة الحديدة، وفق ما قالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية".

كما شهدت المناطق الواقعة جنوب غربي الدريهمي جنوب الحديدة، اشتباكات وتبادلا للقصف بين ألوية العمالقة والمتمردين الحوثيين.

حظر تجول

في غضون ذلك، فرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حظرا للتجول الليلي في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة، وكثفت من الاعتقالات في أوساط المدنيين، وقامت بتنظيم حملة اقتحامات للمنازل، اختطفت خلالها عددا من أبناء المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية المدينة إن المتمردين فرضوا حظرا للتجول من الساعة التاسعة مساء، وشددوا من قبضتهم الأمنية في المدينة، من خلال نشر المسلحين على عربات عسكرية في مداخل المدينة، ونشر دوريات في الأحياء السكنية وتوزيع مسلحين على متن دراجات نارية.

وأفادت ذات المصادر بأن مليشيات الحوثي أجبرت أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق زبيد- التحيتا بإغلاقها، كما نقلوا مساجين من زبيد نحو مدينة الحديدة، و أماكن أخرى.

تحرير زبيد الأثرية

وتأتي إجراءات المليشيات الانقلابية وتكثيف انتشارها العسكري في زبيد، على وقع قرب انطلاق عملية للقوات المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، لتحرير المدينة، بعد استعادة السيطرة على التحيتا.

وتواصل ألوية العمالقة استعداداتها لإطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة زبيد الأثرية، والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث الإنساني.