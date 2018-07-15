وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة".



ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

وكان مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إن سلسلة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة يوم السبت، هي الأكبر منذ حرب 2014 التي شنتها على القطاع.

وقتل أكثر من 130 فلسطينيا، معظمهم غير مسلحين، بنيران إسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس على حدود غزة.

وهددت إسرائيل قطاع غزة بعملية عسكرية قاسية، إذا استمر الشبان على الحدود بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية، وفق ما ذكر صحيفة "هآرتس".