وأوضح التحالف، أن السفينة "ماريا" لم تتمكن من الدخول إلى ميناء الحديدة منذ ما يربو على الأسبوعين.

وأكد التحالف إصدار 6 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى وجود ثلاث سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و3 سفن خارج الميناء.

منصة حربية

من جانبه، قال سفير اليمن لدى موسكو، أحمد الوحيشي، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى منصة لإطلاق العمليات الحربية ضد الملاحة الدولية وبؤرة لتهريب السلاح لاستهداف اليمنيين ودول الجوار ونهب المساعدات الإنسانية.

وأكد خلال لقائه، الجمعة، ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حرص الحكومة اليمنية على إنهاء معاناة المدنيين في الحديدة من الانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أن "الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية ملتزمون بقواعد الاشتباك والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بزرع الألغام الأرضية والبحرية".

وجدد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، موقف حكومة بلاده الداعم للسلام ومساندة جهود المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيت فيما يتعلق بميناء الحديدة أو باتفاق سلام شامل ودائم.

من جانبه أكد المسؤول الروسي أهمية إحلال السلام في إطار جهود الأمم المتحدة وتجنيب اليمن المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مجدداً دعم بلاده لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.