وأفاد البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش على صفحته في فيسبوك أن التدريبات تضمنت "العديد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية، والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهاراً وليلا ً، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة".

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية.

وأفاد البيان بأن التدريب تم "بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين".

وكانت القوات البحرية المصرية قامت بتمرين مماثل مع نظيرتها الفرنسية الأسبوع الماضي في البحر الأحمر استمر عدة أيام.