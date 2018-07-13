وأفاد بيان للهيئة القوميه للسكة الحديد بأن 3 عربات من قطار رقم 986 خط (القاهرة – قنا) جنحت عند محطة المرازيق قرب مدينة البدرشين في الجيزة، وقد تم الدفع بأدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة إلى موقع الحادث.

وقال نائب محافظة الجيزة، اللواء أسامة شمعة، لـ"سكاي نيوز عربية" إن عدد من عربات القطارات خرجت عن القضبان، بينما جنحت عربة على جانبها.

وأوضح أن الحادث ليس خطيرا نظرا لوقوعه خلال محاولة القطار التوقف ببطء في رصيف محطة المرازيق.

وذكرت مصادر طبية إنه جرى التعامل مع 55 مصابا جراء الحادث، دون مزيد من التفاصيل بشأن مدى شدة الإصابات.

ونحفظت أجهزة الأمن على العامل المسؤول عن تحويلة القطار للتحقيق معه، بينما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث.