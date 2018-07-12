أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، سقوط طائرة حربية للتحالف، تابعة للقوات الجوية السعودية، بعد تعرضها لعطل فني جنوبي السعودية، مؤكدا نجاة الطيارين من الحادث، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".