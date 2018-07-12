أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، سقوط طائرة حربية للتحالف، تابعة للقوات الجوية السعودية، بعد تعرضها لعطل فني جنوبي السعودية، مؤكدا نجاة الطيارين من الحادث، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي:" إنه وفي تمام الساعة الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة (04:41) من فجر الخميس تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى عطل فني أثناء عودتها من مهمة تدريبية".
وأضاف المالكي أن العطل أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير"، وأكد "نجاة الطيارين".