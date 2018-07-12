وحسب المصدر نفسه، فإن قوات النظام رفعت العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة، الذي كانت تسيطر عليها المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011.

وقال مراسل لوكالة الأنباء السورية "سانا" في المكان إن "وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد، ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد".

وكان الإعلام السوري أفاد، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والفصائل المسلحة، يقضي بأن تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم أسلحتها.

وقالت "سانا" ان الاتفاق "ينص على تسليم المجموعات الإرهابية سلاحها الثقيل والمتوسط" في إشارة إلى الفصائل المسلحة.

وأوضحت أن الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع"، وهي أحياء في مدينة درعا.

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المسلحة في نحو 15 بالمئة منها، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع داعش.

واعتبرت درعا "مهد الانتفاضة" التي تحولت بعد القمع الدامي لقوات النظام للمظاهرات السلمية، إلى نزاع مسلح أوقع، منذ بدايته في العام 2011، أكثر من 350 ألف قتيل، وشرد الملايين،