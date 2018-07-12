وتأتي دعوة الحوثيين بعد أيام من إلزام وزارة الصحة التابعة للانقلاب المستشفيات الخاصة بالعاصمة صنعاء بضرورة تجهيز طواقم طبية، وإرسالها الى جبهة الساحل الغربي.

ولجأت الميليشيات الموالية لإيران بعد رفض الأطباء طلبهم، إلى ممارسة ضغوط كبيرة عليهم، في الوقت الذي اجتمعت فيه قياداتهم الانقلابية مع مدير مكتب الصحة ومدير مستشفى الثورة وآخرين، لوضع آلية عمل تلزم الأطباء الرافضين لتلك التوجيهات.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب توجيهات إلزامية لجميع المستشفيات الخاصة بصنعاء بتجهيز غرف طبية وإرسالها الى جبهات الساحل الغربي، في ظل الارتفاع المتزايد للقتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، كما أطلقت أيضا دعوات للتبرع بالدم.