وأوضح المراسل أن المواجهات في صعدة تركزت في محور باقم شمالي المحافظة، ونقل عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش صدّت هجوما للمتمردين خلال سعيهم لاستعادة بعض المواقع التي خسروها في المنطقة.

وساهم تدمير القوات اليمنية مؤخرا لمخازن سلاح ومنظومة اتصالات تابعة للمتمردين، بإسناد من طيران التحالف العربي، بشكل كبير في إرباك صفوف ميليشيات الحوثي وتهاوي مواقعهم في صعدة.

وفي محافظة لحج جنوبي اليمن، أحرز الجيش الوطني اليمني مسنودا بغطاء جوي من التحالف العربي، تقدمًا جديدًا في مديرية القبيطة شمالي المحافظة.

وبعد معارك عنيفة، تكبّدت مليشيات الحوثي خسائر في العتاد والأرواح، ومع تقدم الجيش اليمني في القبيطة تراجع الانقلابيون إلى المناطق القريبة من منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز.