وصادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتا مقابل 20 صوتا، وبات بالإمكان ملاحقة أي استيراد بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وسارعت إسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى إدانة هذا النص، واعتبرت أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".

من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل الدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

وقدمت النائبة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون، الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية، قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.