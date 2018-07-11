وقالت المؤسسة، في بيان الأربعاء، إنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.

وأضافت: "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة" من منطقة الهلال النفطي، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على تحريرها من قبل الجيش الوطني.

وأمر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الأربعاء، جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية التابع للبرلمان، بالسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية.

وفي غضون ذلك، قال مصرف ليبيا المركزي إن البلاد جنت إيرادات نفطية بلغت 15.6 مليار دينار (11.4 مليار دولار) في الشهور الستة الأولى من العام، تمثل أكثر من 93 بالمئة من إجمالي الدخل وأكثر من مثلي الإيرادات النفطية في النصف الأول من 2017 والتي بلغت 6.8 مليار دينار.

وذكر البنك، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له في بيان، أن إجمالي الإنفاق بلغ 16.88 مليار دينار، بزيادة طفيفة عن إجمالي الإيرادات البالغ 16.7 مليار دينار.