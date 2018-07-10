وأشارت المذكرة إلى أن الانتهاكات الإيرانية تطال المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة بالخليج العربي وفقاً لخط الحدود البحرية الذي تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 1968.

ودعت السعودية الحكومة الإيرانية إلى وقف هذه التجاوزات الإيرانية.

وأوضح المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى الحكومة الإيرانية والأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن التعديات التي تقوم بها الزوارق الإيرانية تكررت بشكل متزايد في مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج العربي.

وأفاد أنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في نوفمبر 2016 وأكتوبر وديسمبر 2017، فقد قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأكد السفير المعلمي أن حكومة المملكة العربية السعودية تحمل حكومة طهران كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.

وطلب المعلمي، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء، واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة، وكذلك نشرها في الطبعة المقبلة من مجلة "قانون البحار".