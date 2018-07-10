ونقلت "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله إنه "وفي تمام الساعة الثانية وأربع وأربعين دقيقة (14:40) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه محافظة (الشقيق) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.

وأضاف :"أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".

ودأبت ميليشيات الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية في السعودية في الآونة الأخيرة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لها باستمرار.

ويأتي إطلاق الصواريخ الحوثية في وقت تتلقى الميليشيات الانقلابية هزائم كبيرة في مختلف الجبهات اليمنية.