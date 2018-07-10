وأظهر تسجيل فيديو نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، زرع الانقلابيين لعبوات ناسفة مجهزة للتفجير في مبنى الإدارة المحلية للتحيتا.

وعثر لواء العمالقة على مفخخات مموهة في العديد من المرافق الحكومية بمديرية التحيتا، ومن ضمنها مدرستان، انفجرت مفخخاتها قبيل وصول خبراء التفجير لتفكيكها.

وتأتي عمليات تفكيك المفخخات بالتزامن مع تنفيذ ألوية العمالقة لعمليات تمشيط واسعة في المزارع الواقعة بمنطقة المغرس جنوبي التحيتا، بدعم وإسناد من طائرات "الأباتشي" التابعة للتحالف العربي.

واستكملت ألوية العمالقة، تطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في منطقة الصوب، وخط المواصلات العامة، والمنطقة الحديثة شرقي التحيتا، فيما دمرت نيران التحالف العربي، عددا من آليات المتمردين المخبأة، في بعض المزارع، جنوبي المدينة.





