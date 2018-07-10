وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء اليمن أحمد بن دغر، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اليمنية على المستويات كافة والجهود المبذولة من أجل دعم واستقرار اليمن. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشاد الرئيس اليمني بالوقفة "الأخوية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى جانب اليمن وشعبه في ظل الظرف التاريخي الذي يعيشه"، مؤكدا أن "الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى هذه المواقف التاريخية لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة."

من جانبها، أكدت ريم الهاشمي وقوف دولة الإمارات إلى جانب اليمن الشقيق، مشيرة إلى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تقوم على وشائج الدم والعروبة