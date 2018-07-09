وذكر المالكي أن قوات التحالف دمرت منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثي تم تركيبها بمساعدة خبراء أجانب من النظام الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي.

وعرض صور توضح التوزيع الجغرافي لمنظومة الاتصالات التي تمتد إلى خمسة مواقع مرتبطة بمنظومة قيادة وسيطرة في محافظة عمران.

وقال إن ميليشيا الحوثي وضعت المنظومة قريبة من حدود السعودية، كما تم وضع دفاعات جوية لحماية المنظومة مما يدل على أهميتها.

وزودت إيران الميليشيا الحوثية بتقنيات عالية تتبع التشفير والنهايات الطرفية، وهي تتصل بمراكز قيادة وسيطرة للحوثيين.

وقال المالكي إن "هذه المنظومة هي امتداد لتزويد الميليشيات الإرهابية بالتقنيات المتقدمة كما تم تزويد حزب الله بمنظومات مشابهة في ضاحية بيروت الجنوبية".

وعرض المتحدث مركز اتصالات في محافظة حجة وموقع اتصالات في جبل مفتاح بمحافظة صعدة، مع الأجهزة المرتبطة بها وغرف التحكم والسيطرة.