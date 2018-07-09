وكشفت وثيقة صادرة عن وكيل وزارة التربية والتعليم التابعة للميليشيات الموالية لإيران، أحمد حسين النونو، المبلغ المطلوب لطباعة الكتب المدرسية للمدارس الأهلية، وهو 688.7 مليون ريال يمني.

وطالب النونو مدراء المديريات ومدراء فروع مكاتب التربية في المديريات بسرعة توريد 50 بالمئة من إجمالي تكلفة طباعة الكتب المدرسية، في مؤشر على الضائقة المالية وحالة الإفلاس، التي يعيشها الحوثيون.

وسبق أن ابتزت ميليشيات الحوثي، مطلع يوليو الجاري، المسافرين عبر نقاط التفتيش التابعة لها في منافذ محافظة تعز الحدودية مع مدينة الحديدة، إذ قامت باعتقال العشرات منهم، ولم تفرج عنهم إلا بعد تسديد مبالغ مالية كبيرة.

كما أجبرت ميليشيات الحوثي ملاك الفنادق في عدد من شوارع مدينة الحديدة على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصاريح لهم صادرة عن الانقلابيين.