واستعرض الوزير خلال لقائه في عدن منسق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني ‏باليمن أحمد حميشي وخبيرة القانون الدولي للفريق ماري لويس، الوضع الثقافي في اليمن وما ‏يتعرض له الموروث الثقافي والحضاري من تدمير خاصةً في مجال الآثار الاكثر تضرراً.‏

وأوضح الوزير دماج أن عدداً من المواقع والمباني التاريخية تعرضت للنبش والتدمير من قبل ‏المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

ولفت دماج إلى ما تقوم بعض قيادات الحوثيون من نبش للمواقع ‏الأثرية وبيع القطع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم إضافة إلى تعرض المتاحف إلى التدمير الكلي أو الجزي خاصة في محافظتي أبين وتعز والتي تعرضت فيها المتاحف ‏لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية ‏والمخطوطات.‏

وأبدى فريق الخبراء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعداده لتقديم الدعم الفني لوزارة ‏الثقافة من خلال المساعدة في تدريب فنيين كمتخصصين في تتبع للقطع والموروث الثقافي ‏اليمني في السوق الدولية. ‏

وأشار منسق فريق الخبراء إلى أن ما قام به الفريق من أعمال في مجال حماية الآثار اليمنية ‏والحفاظ عليها من خلال التخاطب مع منظمة اليونيسكو والطلب منها التعميم لجميع المتاحف ‏العالمية بعدم البيع والشراء والتعامل بالمتاجرة بالقطع والمقتنيات اليمنية. ‏