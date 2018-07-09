وتواصل ألوية العمالقة تطهير مدينة التحيتا وتمشيطها عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، فيما لاحقت قوات المقاومة اليمنية المشتركة فلول المتمردين إلى محيط مديرية زبيد في جبهة الحديدة.

كما تمكنت من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثي، في بعض الأحياء والمزارع.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت في ضواحي غرب مدينه التحيتا، تخللها قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي وأسفرت المعارك عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

ويتحصن المتمردون داخل المباني السكنية غربي المدينة، ويقصفون الأحياء المحررة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين الذين يعانون نقصا حادا في المياه، جراء قيام المتمردين بقصف الخزان الرئيسي الذي يغذي المدينة بالمياه.

وتستمرُّ قوات المقاومة في تمشيط بقايا جيوب المليشيات الحوثية في مديرية التحيتا، فيما يتطلع اليمنيون إلى العملية العسكرية، التي تهدف لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.