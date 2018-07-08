وأجبرت الميليشيات المتمردة، الأحد، مكتب الأوقاف في صنعاء على توفير قطع من الأراضي لإنشاء مقابر جديدة لقتلاها، الذين يتساقطون بالمئات في جبهات القتال.

وذكرت مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد في صنعاء، والتي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران، أن المتمردين فرضوا على مكتب الأوقاف والإرشاد توفير "أراضي وقف" واسعة لإنشاء مقابر جديدة لقتلاهم.

ويأتي هذا التحرك بعد امتلاء مقابر مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، التي أنشأها الحوثيون خلال الشهرين الماضيين، في ظل تضييق الخناق عليهم منذ أسابيع.

وشارفت مقابر عدة في صنعاء على الامتلاء، في حين أغلقت أخرى أبوابها في ظل تقييد تحركات المتمردين الحوثيين في الآونة الأخيرة، وتقلص المناطق التي يسيطرون عليها.