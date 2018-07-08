وعززت قوات ألوية العمالقة، إحدى تشكيلات المقاومة اليمنية المشتركة، من سيطرتها على أجزاء كبيرة من مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، بأن القوات اليمنية المشتركة، ضيقت الخناق على ما تبقى من جيوب الميليشيات الموالية لإيران في بعض الأحياء والمزارع في المديرية.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية في ضواحي السويق ومحيط المغرس والجبلية غربي مدينة التحيتا.

وتخلل المواجهات قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على امتداد الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

ويتحصن المتمردون داخل المباني السكنية غربي المدينة، وقد دأبوا على قصف الأحياء المحررة على مدار الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

أزمة مياه

ويعاني المدنيون في المناطق المحررة من الحديدة من نقص حاد في المياه من جراء قيام المتمردين الحوثيين بقصف الخزان الرئيسي الذي يغذي المدينة بالمياه.

ومشطت القوات اليمنية المشتركة عددا من المزارع التي كان المتمردون يتحصنون بداخلها، فيما دفعت ألوية العمالقة بتعزيزات جديدة إلى المنطقة.