وأكد التحالف العربي مقتل 341 مسلحا من الميليشيات الموالية لإيران خلال الـ72 ساعة الماضية على مختلف جبهات القتال اليمن، لا سيما على جبهة الساحل الغربي.

وذكر التحالف العربي أن منظومة الاتصالات العسكرية للمتمردين الحوثيين في صعدة، تشهد ارتباكا وانقطاعات مستمرة تحت ضغط العمليات العسكرية المتواصلة للقوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي.

تدمير منظومة اتصالات

وأعلنت قوات التحالف العربي، تدمير منظومة اتصالات عسكرية حوثية متكاملة، في مديريتي حيدان ورازح بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، التي تعتبر معقلا للمتمردين الحوثيين.

وأوضح التحالف العربي أن المنظومة المستهدفة تضمنت تقنيات متقدمة، مضيفا أن عمليات التمويه والأسلحة المضادة تؤكد أن الموقع المستهدف عسكري.

ويأتي ذلك وسط استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي على أكثر من جبهة يسيطر عليها الحوثيون، في وقت بات الخناق يضيق على المتمردين ويضطرهم إلى الانسحاب والتراجع.

الإفراج عن سفينة

وفي تطور آخر، أعلن التحالف العربي، أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن السفينة (GMuse) بعد احتجازها تعسفيا لمدة 62 يوما في ميناء الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

وأفاد التحالف العربي في بيان بوجود 4 سفن في ميناء الحديدة حاليا تقوم بتفريغ حمولتها من المواد الإغاثية، في حين لا تزال 4 سفن أخرى تنتظر دخول الميناء.

وأشار إلى وجود سفينة ترسو حاليا في ميناء الصليف، وأخرى تنظر الدخول إلى الميناء المذكور.