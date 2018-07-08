وأضاف أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعده تحت ضغط عملياتي متزامن من التحالف.

وأكد التحالف مقتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية في الـ72 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيرا إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة.

وأشار إلى أن عمليات التمويه والأسلحة العسكرية المضادة تؤكد بأن الموقع المستهدف هو موقع عسكري.

وأكد التحالف أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي الإيرانية لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة.

ويمثل تدمير منظومة الاتصالات ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية التي تتوالى خسائرها على الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، بعد نجاح قوات الشرعية في تحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين.