وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة السابعة وسبعة عشر دقيقة مساءً، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) باتجاه جنوبي السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان السعودية، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم يسجل وقوع إصابات.

وأضاف العقيد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".

ودأبت ميليشيات الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في السعودية في الآونة الأخيرة، لكن قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لها باستمرار.

ويأتي إطلاق الصواريخ الحوثية في وقت تتلقى الميليشيات الانقلابية هزائم كبيرة في مختلف الأراضي اليمنية.