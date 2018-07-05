وأضافت الوزيرة لـ"سكاي نيوز عربية" أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري.

وشددت على أن مطلب الأمم المتحدة يجب أن يتم تنفيذه في الداخل السوري، لإيجاد مناطق آمنة للنازحين وإيصال المساعدات لهم.

وأوضحت غنيمات أن الحل ليس في فتح الحدود بل في التوصل لحل سياسي يحل أصل المشكلة، مشيرة إلى أن "الأردن مستمر بواجبه الإنساني في إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال، الثلاثاء، إن الحدود الأردنية مع سوريا ستظل مغلقة في الوقت الذي تسببت فيه حملة للجيش السوري بالقرب من الحدود الأردنية في نزوح عشرات الآلاف.

وذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن القتال دفع ما لا يقل عن 45 ألف شخص للنزوح من منازلهم في جنوب غرب سوريا، والاتجاه صوب الحدود مع الأردن.