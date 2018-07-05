وتحقق السلطات البلجيكية بالفعل مع اثنين من مواطنيها المنحدرين من أصل إيراني اعتقلتهما يوم السبت، يوم الاجتماع الجماهيري الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.

وإلى جانب الرجلين اللذين اعتقلا في بلجيكا، ألقي القبض في ألمانيا على دبلوماسي إيران مقيم في النمسا كما اعتقل رجل من أصل إيراني في فرنسا. وقالت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا لرويترز إن بلجيكا طلبت تسليمهما.

وقال مصدر أوروبي في المخابرات "إنها مسألة في غاية الحساسية والبلجيكيون يقودون التحقيق".

وقالت وزارة الخارجية النمساوية أمس الثلاثاء إنها ستجرد الدبلوماسي الإيراني (أسد الله أسدي) البالغ من العمر 46 عاما من وضعه الدبلوماسي بعد اعتقاله في ألمانيا للاشتباه بصلته بالاثنين المقبوض عليهما في بلجيكا.