وقال مصدر ميداني إن قوات العمالقة تمكنت من قتل القيادي الحوثي السراجي وعدد من أفراد مليشيا الحوثي أثناء تنفيذ ألوية العمالقة عملية تمشيط للمزارع في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وتواصل ألوية العمالقة تمشيط مواقع وجيوب ميليشيات الحوثي في محيط منطقة الفازة والتحيتا في محافظة الحديدة.

يأتي هذا فيما تجددت الاشتباكات بين المقاومة اليمنية المشتركة والمتمردين في منطقتي النخيل ووادي الرمان، جنوب غربي مركز مديرية الدريهمي.

وشنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع الميليشيات في جبهة الحديدة.

في المقابل، أدى سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على قرية المعاريف جنوبي المديرية، إلى مقتل رب أسرة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرته.

وردا على قصف المتمردين على مواقع المقاومة المشتركة في محيط مطار الحديدة، نفذت طائرات التحالف العربي غارات عدة على تجمعات للميليشيات في شمال وشرق وجنوب مدينة الحديدة.

كما استهدفت مواقع لهم في مديرية زبيد، بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية يمنية مقتل عشرات الحوثيين في المواجهات والغارات الجوية في جبهة الساحل، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت تلك المصادر إن ميليشيات الحوثي شيعت نحو خمسة وثلاثين شخصا من مسلحيها من أبناء مديرية همدان فقط بمحافظة صنعاء، بعد أن لقوا مصرعهم في جبهات الساحل الغربي.

وتحدثت مصادر أخرى عن وصول عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات إلى مستشفيات العاصمة صنعاء، نقلوا من محافظة الحديدة.