ورحب ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ وحضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بزيارة الرئيس الإريتري إلى الدولة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.