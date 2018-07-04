وأوضحت المصادر أن الفصائل صد محاولات تقدم لقوات النظام على محاور تل السمن ومحور التابلين في محيط مدينة طفس وكبدتهم خسائر في العتاد والأرواح.

وتأتي هذه التطورات، بعد انفجار عنيف، الثلاثاء، استهدف منطقة مستودعات عسكرية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري وحلفائها.

وسبقت هذا الانفجار سلسلة انفجار أخرى، طالت مستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائها، في مناطق ومطارات سورية عدة.

من جانب آخر، كشف مكتب التوثيق في محافظة درعا مقتل ما يقارب 311 شخص من بينهم 218 مدنيا و93 من عناصر الجيش السوري الحر على يد النظام وميليشياته جنوبي سوريا.

ووثق المكتب ارتكاب قوات النظام وروسيا أكثر من 6 مجازر بحق المدنيين في عموم محافظة درعا منذ بداية الحملة العسكرية في الشهر الماضي.