وأوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالاثاور.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غربي تعز.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، وطاردت الميليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها عن المديريتين.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي جبهة كتاف، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع إحراز الجيش تقدماً جديداً في جبهة باقم شمالي المحافظة فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

كما شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مواقع وتحركات متفرقة للانقلابيين بمحافظة صعدة، واستهدفت منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون جنوب مديرية باقم.