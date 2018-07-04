وأدلى روحاني بهذه التصريحات في برن خلال زيارة تستغرق يومين إلى سويسرا.

وكان مسؤول أميركي كبير قال إن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.

وامتنع روحاني عن توضيح ما إذا كانت تصريحاته تتضمن تهديدات لكن قال إنه لا معنى للسماح للدول المجاورة بتصدير النفط وعدم السماح لإيران بذلك.

وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

وأشار كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأميركية براين هوك، إلى أن بلاده تسعى إلى "تصفير" مكاسب طهران من النفط الخام.

وأوضح هوك أن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية طهران.

وأكد المسؤول أن "هدف الولايات المتحدة هو الوصول بحجم واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى هناك طاقة إنتاجية احتياطية عالمية في سوق النفط تكفي لتغطية انخفاض إمدادات الخام الإيرانية.