ويظهر الشاب وهو يشكو بحرقة الأوضاع المتردية في مدينة المحمرة بمحافظة خوزستان، وذلك خلال مظاهرة شارك فيها المئات رغم محاولات الأمن قمع المحتجين.

ويتحدث الشاب، الذي عرف عن نفسه بأنه ابن المحمرة، عن البطالة المتفشية في المنطقة التي يغلب عليها الطابع العربي وتعاني منذ عقود من الحرمان والاضطهاد.

ويشرح معاناة المواطنين المزمنة التي طالت كافة أوجه الحياة حيث يعمل النظام على محاصرة أبناء منطقة الأحواز العربية ويحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية.

ويؤكد الشاب، الذي كان يتكلم العربية، على أن أبناء المناطق يعانون من شح المياه والتلوث ونقص الغذاء، بالإضافة إلى الفقر الناجم عن الإهمال المتعمد من قبل النظام.

ويهاجم الشاب السلطة السياسية التي تمعن في حرمان المناطق غير الفارسية، حيث باتت الحياة مستحيلة فالهواء ملوث والمياه مالحة وسط انتشار البطالة والفقر.

وتشهد مناطق متفرقة من الأحواز منذ أيام مظاهرات حاشدة، واجهها أمن النظام بالرصاص، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لاسيما في مدينتي المحمرة وعبادان.

وكان ناشطون أفادوا، الأحد الماضي، بمقتل عدد من المتظاهرين برصاص الأمن، بالإضافة إلى اعتقال العشرات، ما أجج الاحتجاجات والغضب الشعبي.

يشار إلى أن العرب يشكلون غالبية سكان محافظة خوزستان، ويشتكون من التمييز بحقهم من قبل السلطات، بالإضافة إلى الاضطهاد والقمع الممنهج.

ويؤكد ناشطون أحوازيون أن النظام يعتمد سياسات ممنهجة ضد العرب، ويسعى لتغيير ديموغرافية المنطقة وتهجير أهالي الأحواز من مناطقهم.