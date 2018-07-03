وأفاد سكان من بلدة عرسال بأن المخيمات الأربعة، التي تضم نحو 600 عائلة سورية، سيتم إزالتها نهائيا، لأن الغرف فيها مبنية من الإسمنت وليست خياما مؤقتة.

وأشارت تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن نحو 12 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا خلال عام 2017، من نحو مليون لاجئ سوري نزحوا بسبب الحرب في سوريا.

وقبل 5 أيام، غادر 400 لاجئ سوري ضمن 3 آلاف آخرين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلدة عرسال الحدودية باتجاه القلمون الغربي في سوريا، بإشراف قوى الأمن اللبنانية.

ومنحت المفوضية اللاجئين السوريين كافة المستندات المطلوبة لتسهيل مغادرتهم الأراضي اللبنانية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في عرسال خلال السنوات الماضية حوالي 100 ألف لاجئ، بقي منهم حتى الآن 50 ألفا.

وفي أغسطس 2017، غادر نحو 3 آلاف لاجئ سوري بلدة عرسال رفقة 300 مسلح، على إثر اشتباكات اندلعت بين الجيش اللبناني والمسلحين.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أكثر من مرة، عن خشيتها من مغادرة اللاجئين السوريون للبنان في ظل استمرار الحرب في سوريا، وطالبت بضرورة أن تكون الرغبة في العودة طوعية.