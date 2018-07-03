وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، إن التقرير "ذكر العديد من الأرقام ونسبها للتحالف"، كما تضمن "معلومات مغلوطة لم تستق في رصدها على أسس أو معايير أو توثيق".

وأشار المالكي إلى أن بيانات التقرير استندت إلى "منظمات محلية عملت على تزويد الموظفين في الأمم المتحدة بهذه البيانات غير الصحيحة".

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي "عدم وجود توثيق لمثل هذه الادعاءات، سواء كان بالصور أو بالمكان أو بالتوقيت".

وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ذكرت في آخر تقاريرها أن أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم في أرض المعركة، ونقلتهم ميليشيات الحوثي إلى صنعاء، وأصدرت شهادات وفاة لهم".

كما أكد أن تقرير اللجنة الوطنية تحدث عن حالات تجنيد للأطفال في سن 12 عاما، قائلا إن التحالف "يملك بيانات موثوقة لم يتم تبادلها مع الأمم المتحدة، تؤكد تجنيد أطفال في سن الثامنة".

وحمّل المالكي ميليشيات الحوثي الإيرانية المسؤولية عن تجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في أرض المعركة، حيث فقد العديد منهم أرواحهم خلال المعارك مع المتمردين.