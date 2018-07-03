وأكد دويد أن القوات الموجودة في جنوب الحديدة تصلها جميع الإمدادات وكذلك في مديرية الدريهمي ولحج.

ولفت الناطق باسم المقاومة الوطنية أن هنالك نقاط مراقبة ورصد على طول الخط بالكامل لرصد أي تحركات للحوثي والتعامل معها على الفور.

وأضاف دويد أن العمليات العسكرية التي جرت في منطقة التحيتا والفازة قامت بتطهيرها من جيوب الحوثي وأوكارها وما زال العمل مستمرا والمراقبة متواصلة.

إيران تدعم الحوثي

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، أن ضغط العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي ما زال مستمراً، مشيرا إلى تعنت هذه الميليشيات في الوصول إلى حل سياسي.

وأعلن المالكي عن ضبط أسلحة ثقيلة إيرانية الصنع في مناطق يمنية عدة، مما يثبت التدخل الإيراني في دعم وتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن محافظة صعدة القابعة في قبضة المتمردين "لا تزال مكان انطلاق وتخزين الصواريخ البالستية".

وفي سياق آخر، أكد المالكي رفض قيادة التحالف لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تخللته بعض البيانات والمعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح.

وقال إن التقرير تطرق إلى "ذكر العديد من الأرقام ونسبها للتحالف، إضافة إلى معلومات مغلوطة لم تستق في رصدها على أسس أو معايير وتوثيق، وذلك من خلال منظمات محلية دعمت من الرئيس السابق، عملت على تزويد الموظفين الأممين بهذه البيانات غير الصحيحة".