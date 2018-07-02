وذكر بيان للوزارة أن أعمار المشتبه فيهم تتراوح بين 19 و24 عاما، وأنهم "كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة".

وأضافت الداخلية المغربية أن المعتقلين كانوا ينشطون بمدن الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) والناطور (شمال شرق) وتيزنيت (جنوب).

وقال البيان إن أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة بعنصر موقوف ضمن خلية لـ"داعش"، تم تفكيكها مؤخرا في كل من المغرب وإسبانيا.

وبقي المغرب في منأى من هجمات تنظيم "داعش"، علما أنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وتورط عدة مشتبه فيهم مغاربة في تفجيرات ضربت منطقة كتالونيا الإسبانية الصيف الماضي، مخلفة 16 قتيلا.