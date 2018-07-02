وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات المركزة استهدفت "مقرا لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة".

وأضافت أن المعلومات تشير إلى "سقوط قتلى وجرحى" من الميليشيات، التي عمدت، إثر ذلك، على تطويق الموقع المستهدف وإطلاق النيران لمنع اقتراب الناس.

وعلى جبهة الساحل الغربي أيضا، كانت القوات اليمنية المشتركة مشطت، وبدعم من التحالف، "مواقع الحوثيين في مناطق بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة"، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن "القوات المشتركة ومدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في المناطق الواقعة بالقرب من الطريق الساحلي وفي منطقة الزرانيق بمديرية بين الفقية بمحافظة الحديدة".

وأعلنت المقاومة الوطنية، المنضوية في القوات المشتركة، أنها دفعت بقوة عالية التدريب إلى جبهات الحديدة، حيث باشرت خلال الساعات الماضية مهامها في خطوط المواجهة بعد أن أكملت فترة التدريب والتجهيز والتسليح.

وبالتزامن، أقدمت ميلشيات الحوثي الإيرانية على "وضع سواتر ترابية وحفر خنادق وإغلاق الطرقات على امتداد الخط السريع من بيت الفقيه الحسينية حتى زبيد مرورا بطريق التحيتا".

كما "لغمت طريق زبيد-التحيتا"، وفق المصادر المحلية التي أشارت أيضا إلى أن "ميلشيات الحوثي الإيرانية رفعت من حالة استنفارها وشنت حملة مداهمات وخطف للمدنيين في مدينة زبيد بشكل غير مسبوق".