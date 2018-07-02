وأضاف المصدر أن التحصينات الدفاعية تتمثل بحفر خندق دفاعي بعرض 6 مترات وارتفاع 3 مترات ويمتد على مسافة 20 كيلومترا على الحدود العراقية- السورية، التي تفصل مدينة القائم الحدودية 430 كيلومترا غربي الرمادي عن مدينة البوكمال السورية.

وسيزوّد الخندق الدفاعي وفقا للمصدر بأسلاك وكاميرات مراقبة " حرارية " وأبراج "مراقبة ودفاع" محصنة ستنشر على طول الخندق.

وتأتي عملية إنشاء هذه التحصينات بهدف صد هجمات تنظيم داعش الإرهابي والذي يحاول من حين لآخر خرق الحدود العراقية مع سوريا، وذلك من خلال هجمات شبه مستمرة تستهدف ثكنات عسكرية عراقية.



