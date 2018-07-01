وأظهر الفيديو، الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل، الفتاة ومجموعة من الشبان، وهم يؤدون رقصة الدبكة الفلسطينية التقليدية، الجمعة الماضي.

وبينما كان الشبان يرقصون، يظهر في الخلفية تصاعد الدخان الأسود الناجم عن المواجهات بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في تحرك احتجاجي استمر لثلاث ساعات، قام خلاله نشطاء بإطلاق طائرات ورقية بعضها يحمل عبوات حارقة.

وأشعل متظاهرون عشرات إطارات السيارات كما رشقوا حجارة وزجاجات فارغة تجاه الجنود الإسرائيليين، المتمركزين في أبراج مراقبة أو خلف تلال رملية.

وأطلق الجنود الرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن مقتل فلسطيني و"إصابة 415 آخرين"، حسب ما قالت مصادر طبية فلسطينية.

وبدأت هذه الاحتجاجات، التي تنظم كل يوم جمعة، في 30 مارس، للمطالبة بعودة اللاجئين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على غزة.