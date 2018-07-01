وأوضح التحالف في بيان، إن السفينة "إم تي رهونا" كانت في منطقة الانتظار لميناء الحديدة بعد ٦٩ يوم من التعطيل المُتعمد.



وتحمل السفينة المشتقات النفطية، وقد منعت الميليشيات دخولها لاختلاق أزمة وقود وإيجاد سوق سوداء، بحسب التحالف.



وقال بيان إن "تعمُد تعطيل السفن دليل سوء إدارة المليشيا الحوثية لميناء الحديدة".



والجمعة، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه منح 4 تصاريح لسفن متجهة إلى ميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.