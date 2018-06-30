ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزيرة قولها إن "الخطوة تأتي انسجاما مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرّون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم".

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثف مساعيه لإعانة الأشقاء السوريين، وإيجاد حل سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا.

ودعت منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع الدولي إلى المبادرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين في الداخل.

وتشن القوات النظامية السورية هجوما في محافظة درعا جنوبي البلاد ضد فصائل المعارضة مما أسفر عن موجة نزوح بعشرات الآلاف.