وأوضح التحالف أن السفينة INCE INEBOLU وصلت لرصيف الصليف، من أجل تفريغ حمولتها من القمح.

وكانت السفينة التركية تعرضت في مايو الماضي إلى هجوم إرهابي من طرف ميليشيات الحوثي الإيرانية أثناء توجهها إلى الميناء.

وسارع التحالف العربي إلى إصلاح الإضرار التي لحقت بالسفينة في ميناء جازان السعودي، وأصدر لاحقا تصريحا لها لتفريغ حمولتها في اليمن.

وعطلت الميليشيات الحوثية دخول العديد من السفن إلى ميناء الحديدة الرئيسي منذ أسابيع عدة، في خطوة زادت من حدة الأزمة الإنسانية.

وحمّل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيات الانقلابية، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى تعمد الحوثيين مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة.

وقال المالكي إن تصاريح السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين، لم تتوقف منذ بداية العمليات العسكرية.